خطيب الجمعة بالمسجد النبوي: احذروا هؤلاء.. وإياكم والاستعانة بالأموات

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قال الشيخ حسين آل الشيخ، خطيب المسجد النبوي، إنه مهما حل بالإنسان من بلوى، ونزل به من ضراء، عليه أن يرفع يديه إلى الخالق، وأن يدعيه دعاء المتضرع الذليل بإخلاص وصدق.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي اليوم، إن “تجريد التوحيد لله قلبًا وقولاً وفعلاً وسلوكًا وتوجهًا هو أعظم مقاصد القرآن العظيم وهو الغاية الكبرى لرسالة الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والتسليم..

ولقد انتشر في بعض وسائل التواصل التساهل في هذا الجانب بما في ذلك دعوة الناس إلى صرف الخلق مما هو متيقن من نصوص الوحي مما هو محكم لايقبل الشك والاحتمال إلى بعض المتشابهات المبنية على فلسفة منطقية أو هرطقة فلسفية، هي في أصلها منقوضة وفي نتائجها واهية ضعيفة أو مبنية على الاستدلال بنصوص موضوعة أو ضعيفة، أو على تحريف للنصوص المحكمة بتأويلات تعسفية محرفة عن المقاصد الكبرى للشريعة والمعاني المتفقة للغة العربية”.

وأضاف: “أيها المسلم: إذا دعوت فلا تدعو إلا الله سبحانه وإذا سألت فلا تسأل إلا هو عز شأنه وإذا استعذت فلا تستعذ إلا به جل في علاه فلا أوضح بياناً وأجلى تعليماً من قول خالقنا جل وعلى حينما نادى عبادة بقوله: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)”.

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الاستعانة بالأموات أنبياء أو صالحين

وتابع: “إياك أيها المسلم من الاستعانة بالأموات أنبياء أو صالحين وهكذا الاستعانة بالأحياء الغائبين، أو في ما لا يقدرون عليه، بل عليك اللجوء إلى ربك في الشدائد والبليات وفيكشف المهمات وفي قضاء الحاجات ومن لجأ إلى الأموات ونحوهم فقد وقع في الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي كما قال الشيخ صنع الله الحنفي والمقريزي الشافعي”.

وبين خطيب المسجد النبوي، أن “الكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب ويرده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى، فلا يوجد في الكلام أوضح إفهامًا وأتم بيانًا من قول الله العلي الكبير القوي المتين (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ).

وأكمل آل الشيخ، قائلاً: “ولقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أمته علمًاً لا مثال معه لأحد مهما عل شأنه، لقد علمنا علمًا يفيد اليقين القاطع ألا نتيجة بأي نوع من أنواع الدعاء وبأي وسيلة من الوسائل إلا بما أرشد به صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه الصلة والسلم لبن عباس (يا غلامُ إني مُحدِّثُكَ حديثًا احفظِ اللهَ يَحفظْك احفظِ اللهَ تَجدْهُ تُجاهَك إذا سألتَ فاسألِ اللهَ وإذا استعنتَ فاستعنْ باللهِ ..)”.

واعتبر أنها “وصية للأمة ألا يتعلق القلب إلا بالله جل وعلى، وألا ينزل العبد فقره وحاجته إلا بالله وحده سبحانه وتعالى”.

ومضى ناصحًا: “أخي المسلم كن على حذر شديد من صرف العبادة لغير الله، فذلكم شرك محبط للعمل وللعبادة مخرج عن الملة نعوذ بالله من الخذلان، وإن الدعاء وهو طلب جلب المنافع والسراء وكشف البلاء والضراء والدعاء عبادة كما دلت عليه نصوص الوحيين فلا يصرف بأي وجه لا لنبي ولا لولي، لا يصرف إلا لله وحده”.

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لا تحيد عن توجيهات القرآن الكريم

وقال إن “أردتم النجاة من كل مرهوب والفوز بكل مرغوب فلا تحيد عن توجيهات القرآن الكريم ولا عن تربيتي سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم”.

وأضاف: “معاشر المسلمين: لماذا نلجأ إلى توجيهات من يريدون أن يصرفونا عن منهج الوحيين ومسلك الأنبياء والمرسلين بالتوجه إلى الفاظ إما شركيه محضة أو أدعية مخترقة مبتدعة، ففي كتاب ربنا جل وعلى وفي توجيهات نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم فلنتأمل في ما هو واضح جلاء الشمس في رابعة النهار”.

ودلل على ذلك بأن “هذا نبي الله أيوب يناجي ربه فيجيبه على الفور من بيده الملك وهو على كل شيء قدير فيقول الله عز شأنه (وأيّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ..)”.

واختتم آل الشيخ بقوله: “مهما حل بك من بلوى ونزل بك من ضراء فارفع يديك إلى خالقك وادعه دعاء المتضرع الذليل بإخلاص وصدق دعاء المستيقن بقول ربه (أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ)”.