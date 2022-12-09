بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الانحراف في الوظيفة العامة أو الشخصية هو فساد

تواصل – فريق التحرير:

حذر خطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد، من الفساد والكسب الحرام، مؤكدًا أنه منهج متلون ومنحرف ومتفلت ومحاط بالسرية والخوف وهو تواطؤ وابتزاز لتسهيل المخالفات الممنوعة.

وأوضح “بن حميد” في خطبته بالمسجد الحرام، أن الفساد هو استغلال مقيت للإمكانيات الشخصية والاجتماعية ويستهدف مكاسب محرمة لنفسه ومن حوله هو سوء استغلال للسلطة والصلاحية في مخالفة للأحكام الشرعية والقيم الأخلاقية والأنظمة هو داء لا تحده الحدود يطال المجتمعات كلها.

كل انحراف في الوظيفة هو فساد

واستدل بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: “ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون”.

وأَضاف أن كل انحراف في الوظيفة العامة أو الخاصة عن مسارها ووجهتها فهو فساد وجريمة وخيانة، متابعا: “لا يعظم في أعينكم كثيرٌ من المعروف تفعلونه، ولا تحتقروا صغيراً من المنكر تقترفونه”.

وتابع: الفساد يزعزع القيم الأخلاقية ومحاربة الفساد مسؤولية الجميع ومقاييس النزاهة هي الديانة والصدق والعدالة.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الحساب يكون على كل صغيرة وكبيرة