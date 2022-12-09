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منها الرياض ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق
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منها الرياض ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

منها الرياض ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

منها الرياض ومكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق
١٢:٣٤:١٣ م، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة تتهيأ لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة على منطقتي حائل والقصيم.

وأكد أنها تمتد خلال فترة المساء لتشمل أجزاء من منطقة الرياض، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والاوسط ومن نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل الى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج مائج مع تكون السحب الرعدية جنوباً.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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