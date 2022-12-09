معارضة أوروبية لفرض سقف سعري للغاز الطبيعي

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أعلنت 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي معارضتها لتوسيع نطاق السقف المقترح لأسعار الغاز الطبيعي في سوق الاتحاد الأوروبي ليشمل التعاملات قصيرة الأجل.

ضمان تنافسية سوق الاتحاد الأوروبي

وحذرت دول ألمانيا، وهولندا، والنمسا، والدنمارك، ولوكسمبورج، وإستونيا، من أن أي تدخل يجب أن يضمن استمرار الأسعار في المنطقة تنافسية مع باقي دول العالم، حسب “الاقتصادية”.

ودعت الدول الست التي تضم أيضا إلى ما تسمى آلية تصحيح السوق لتشمل التعليق الآلي لها وفق ظروف محددة، بحسب وثيقة تبادلتها الدول الست مع الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي وفقا لما أوردته بلومبيرج.

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تصعيد القرار لقمة الاتحاد الأوروبي

وأعلنت الدول الست معارضتها لفكرة توسيع نطاق سقف أسعار الغاز الطبيعي أمس أثناء محادثات الإعداد لاجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم 13 ديسمبر الحالي.

ويسعى الوزراء للوصول إلى اتفاق بشأن سقف الأسعار، وإذا لم يتوصل الوزراء إلى اتفاق، سيتم طرح القضية على قمة قادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.