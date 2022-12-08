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أزمة أدوية في الكويت.. وتحرك برلماني عاجل
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أزمة أدوية في الكويت.. وتحرك برلماني عاجل

أزمة أدوية في الكويت.. وتحرك برلماني عاجل

أزمة أدوية في الكويت.. وتحرك برلماني عاجل
٠٢:٤٦:٣٧ ص، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم نائبان بمجلس الأمة الكويتي، بطلبين، بتكليف لجنة الشؤون الصحية البرلمانية، دراسة أسباب نقص الأدوية، التي باتت أزمة تهدد صحة الكويتيين، حسب وسائل إعلام.

الأدوية غير متوافرة للصرف

ووجهت النائبة د.جنان بوشهري رسالة إلى مجلس الأمة، أكدت فيها «أنه رغم تطمينات المسؤولين في وزارة الصحة بمخزون دوائي كاف للمجتمع، فإن العديد من الأدوية غير متوافرة للصرف، ما يجعل الوضع الصحي العام على حافة الانهيار»، حسب “القبس”.

وطلبت بوشهري تكليف لجنة الشؤون الصحية دراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية الأهلية والخاصة، على أن ترفع تقريرها في الجلسة القادمة، متضمناً الأسباب والنتائج والتوصيات والمتسببين في الأزمة.

وأكدت النائبة أن كل الخيارات الدستورية متاحة في حال لمسنا أي تهاون أو تقاعس في وضع حلول دائمة تحفظ صحة سكان دولة الكويت.

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200 نوع دواء غير متوفر

ووجه النائب فيصل الكندري، طلبا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن نقص الأدوية والمخالفات في وزارة الصحة، وأورد: «سننتظر النتائج قبل استخدام الأدوات الدستورية».

وأضاف الكندري: «ما زلت أمد يد العون للحكومة لأجل مصلحة الكويت وأهلها، وتدرجت في استخدام الأدوات الدستورية، بانتظار إجراءات معالجة موضوع عدم توافر أكثر من ٢٠٠ نوع من الأدوية»

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أخبار الكويت أزمة صحية مجلس الأمة الكويتي نقص الأدوية بالكويت

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