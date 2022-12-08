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وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب في عدة مدن
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وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب في عدة مدن

وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب في عدة مدن

وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب في عدة مدن
٠٢:٤٧:٤٤ ص، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • أخصائي عقود.
  • مدير إدارة الأمن و السلامة.
  • متعاون مقر اختبارات المحوسبة شرورة.
  • متعاون مقر اختبارات المحوسبة العلا.
  • متعاون مقر اختبارات المحوسبة مهد الذهب.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة نجران.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جازان.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الرياض.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبةرفحا.
  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جدة.
  • وظائف أخرى متعددة …

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طريقة التقديم :

أوضحت الهيئة ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

 

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