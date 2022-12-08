وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب في عدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي عقود.
- مدير إدارة الأمن و السلامة.
- متعاون مقر اختبارات المحوسبة شرورة.
- متعاون مقر اختبارات المحوسبة العلا.
- متعاون مقر اختبارات المحوسبة مهد الذهب.
- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة نجران.
- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جازان.
- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الرياض.
- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبةرفحا.
- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جدة.
- وظائف أخرى متعددة …
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طريقة التقديم :
أوضحت الهيئة ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 ديسمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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