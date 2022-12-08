وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب في عدة مدن

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي عقود.

مدير إدارة الأمن و السلامة.

متعاون مقر اختبارات المحوسبة شرورة.

متعاون مقر اختبارات المحوسبة العلا.

متعاون مقر اختبارات المحوسبة مهد الذهب.

متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة نجران.

متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جازان.

متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الرياض.

متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبةرفحا.

متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جدة.

وظائف أخرى متعددة …

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طريقة التقديم :