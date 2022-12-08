«الحربي»: حل مؤقت لمشكلة في سناب شات تتسبب في نشر الصور الخاصة على العام (فيديو)

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أوضح الخبير التقني سالم الحربي، أن مشكلة التخصيص في سناب شات هي مشكلة عالمية وتتسبب في ظهور الصور الخاصة على العام.

وأضاف الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أنه يمكن حل المشكلة مؤقتا من خلال تسوية قصة خاصة من خلال الضغط على علامة القفل، وإضافة الأصدقاء وترسل لهم الصور.

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وتابع الحربي: “أنا لا أؤيد نشر الصور الخاصة في سناب شات حفاظا على بياناتك وخصوصيتك وحتى لا تتعرض للابتزاز”.

وفي وقت سابق، أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي أسهل وأسرع طريقة لإرسال صور وفيديوهات من الألبوم إلى سناب شات مباشره بدون برامج.

وقال عبدالرحمن، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن خطوات إرسال الصور والفيديوهات عبر سناب شات تتم بسهولة من خلال الخطوات التالية:

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– الضغط على وضع المخرج

– ثم الضغط على استيراد الوسائط

– ثم اختيار الصور والفيديوهات

– ثم الضغط على علامة (الصح )

– ثم الضغط على معاينة

– ثم اختيار طريقة الإرسال

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