الأمير تركي بن محمد بن فهد يصطحب ولي عهد الكويت في جولة بحي الطريف التاريخي بالدرعية

تواصل – واس:

اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والوفد المرافق لسموه، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو ومطل البجيري.

مشاهدة معالم المملكة التاريخية

وكان في استقبال ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، والرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريل.

وتجول ولي عهد دولة الكويت والوفد المرافق له، بصحبة سمو الأمير تركي بن محمد في حي الطريف ومطل البجيري، مشاهداً معالمهما التاريخية وتراثهما العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – حتى العصر الحالي الدولة السعودية الثالثة.

ووصل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمس، إلى الرياض للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية مع الصين.

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