الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
دراسة توضح مدى خطورة الأطعمة المعالجة على الذاكرة
مواقيت الصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق ليوم الجمعة
858 مليار دولار.. أمريكا توافق على رفع ميزانية وزارة الدفاع إلى مستوى قياسي
وظائف إدارية وتقنية بمجلس الضمان الصحي
وظائف شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة مدن
تنبيه عاجل من الأمن العام للراغبين للسفر إلى قطر

الرئيسية

 /

صحة

 /

دراسة توضح مدى خطورة الأطعمة المعالجة على الذاكرة

دراسة توضح مدى خطورة الأطعمة المعالجة على الذاكرة

دراسة توضح مدى خطورة الأطعمة المعالجة على الذاكرة
٠٢:١٣:٢٨ ص، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن مدى تأثير الأطعمة المعالجة على القدرات المعرفية للأشخاص وخاصة على الذاكرة والقدرة على تذكر الأشياء.

الدراسة أجريت، في جامعة ساوباولو وكشفت أن معدل الاستهلاك العالي للأطعمة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتدهور المعرفي ومشاكل الذاكرة، أو ما يُعرف بأعراض الخرف.

وتشمل هذه الأطعمة، حبوب الإفطار والوجبات الخفيفة الحلوة والمالحة والآيس كريم والوجبات المجمدة الجاهزة للأكل واللحوم المصنعة والمشروبات المحلاة بالسكر. وهي أطعمة تزايد إنتاجها عالمياً خلال العقود الـ 4 الأخيرة بشكل كبير.

اقرأ أيضا:

باختبار بول.. اكتشف خطر الإصابة بالزهايمر وضعف الذاكرة

نتائج الدراسة نُشرت على موقع مجلة “جاما” الطبية، واعتمدت على متابعة استمر 8 سنوات لـ 10755 شخصاً، أعمارهم بين 35 و74 عاماً، ويعيشون في 6 مدن مختلفة في البرازيل.

وأوضحت الدراسة أن الذين يتناول أعلى معدل من السعرات الحرارية عن طريق أطعمة معالجة (28% من السعرات) شهدوا أكبر معدل لتدهور لقدرات الذاكرة، بما في ذلك الطلاقة اللغوية.

اقرأ أيضا:

منها الشاي والبرتقال والعنب.. أطعمة ومشروبات تبطئ تدهور الذاكرة

الكلمات الدلالية:
الأطعمة المعالجة الذاكرة القدرات المعرفية دراسة حديثة

مواد ذات صلة

المزيد
مع اقتراب رمضان.. كيف تتناول المضادات الحيوية في الشهر المبارك؟

مع اقتراب رمضان.. كيف تتناول المضادات الحيوية في الشهر المبارك؟

٠٢:١١ ص، الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠٢٢
5 علاجات طبيعية لتخفيف آلام داء النقرس

5 علاجات طبيعية لتخفيف آلام داء النقرس

١٠:٤٨ ص، الخميس، ٢١ أغسطس ٢٠١٤
تعرَّف على أفضل أطعمة صحية في «ليالي الشتاء»

تعرَّف على أفضل أطعمة صحية في «ليالي الشتاء»

٠٩:٢٦ ص، الأربعاء، ٠٦ ديسمبر ٢٠١٧
6 نصائح للوقاية من سرطان القولون

6 نصائح للوقاية من سرطان القولون

٠٦:١٠ م، الأثنين، ١٤ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *