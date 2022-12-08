دراسة توضح مدى خطورة الأطعمة المعالجة على الذاكرة

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كشفت دراسة حديثة عن مدى تأثير الأطعمة المعالجة على القدرات المعرفية للأشخاص وخاصة على الذاكرة والقدرة على تذكر الأشياء.

الدراسة أجريت، في جامعة ساوباولو وكشفت أن معدل الاستهلاك العالي للأطعمة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتدهور المعرفي ومشاكل الذاكرة، أو ما يُعرف بأعراض الخرف.

وتشمل هذه الأطعمة، حبوب الإفطار والوجبات الخفيفة الحلوة والمالحة والآيس كريم والوجبات المجمدة الجاهزة للأكل واللحوم المصنعة والمشروبات المحلاة بالسكر. وهي أطعمة تزايد إنتاجها عالمياً خلال العقود الـ 4 الأخيرة بشكل كبير.

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نتائج الدراسة نُشرت على موقع مجلة “جاما” الطبية، واعتمدت على متابعة استمر 8 سنوات لـ 10755 شخصاً، أعمارهم بين 35 و74 عاماً، ويعيشون في 6 مدن مختلفة في البرازيل.

وأوضحت الدراسة أن الذين يتناول أعلى معدل من السعرات الحرارية عن طريق أطعمة معالجة (28% من السعرات) شهدوا أكبر معدل لتدهور لقدرات الذاكرة، بما في ذلك الطلاقة اللغوية.

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