858 مليار دولار.. أمريكا توافق على رفع ميزانية وزارة الدفاع إلى مستوى قياسي

تواصل – فريق التحرير:

وافق مجلس النواب الأمريكي، أمس، على زيادة ميزانية وزارة الدفاع، إلى مستوى غير مسبوق، لتصل إلى 858 مليار دولار.

أغلبية ساحقة في مجلس النواب

ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 350 صوتاً مقابل 80. وهو ما يتجاوز بفارق كبير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع (البنتاجون)، وإرساله من أجل التصويت عليه في مجلس الشيوخ.

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زيادة الرواتب وتمويل الأسلحة

ويسمح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 المالي بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6% في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات، ودعماً لتايوان ولأوكرانيا، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.



ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون «تفويض الدفاع الوطني» الأسبوع المقبل، ويرسله إلى البيت الأبيض ليوقّع عليه الرئيس بايدن ليصبح قانوناً.

وتصل الميزانية الجديدة البنتاجون الأمريكي إلى مستوى قياسي بما يقارب تريليون دولار، وبزيادة قدرها 45 مليار دولار عما اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق.