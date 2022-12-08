وظائف إدارية وتقنية بمجلس الضمان الصحي

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أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بالرياض طرح وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقا للتفاصيل.

المسميات الوظيفية:

– رئيس قسم البنية التحتية ومركز البيانات (Infrastructure and Data Center Section Head)

– محلل أول إدارة الأداء (Senior Performance Management Analyst)

– مدير إدارة تميز العملاء (Customer Excellence Director)

– مخطط حملات أول (Senior Campaigns Planner)

– مدير إدارة الحماية والدفاع (Protection and Defense Director)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– نظم معلومات إدارية

– الموارد البشرية

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– تقنية المعلومات

– التسويق

– العلاقات العامة

– الإتصال

– نظم معلومات حاسب

– الأمن السيبراني

– أمن المعلومات

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

– يفضل توفر الشهادات المهنية والاحترافية المحددة لكل وظيفة.

نبذة عن المجلس:

مجلس الضمان الصحي التعاوني هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة أنشئت بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 1420هـ (الموافق 1999م) التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني حيث يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم يرأس مجلس الإدارة معالي وزير الصحة وعضوية بعض الوزارات الحكومية بالدولة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا ). أو من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: jobs@cchi.gov.sa مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.