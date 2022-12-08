وظائف شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أماكن العمل:
- مستشفى الملك فهد الاتحاد بجدة.
- مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.
- مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.
- مستشفى الملك سلمان المسلحة بالشمالية الغربية.
- مستشفى القوات المسلحة بشرورة.
- وأخرى …
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المسميات الوظيفية:
- طبيب – أخصائي عام / REGISTRAR – الجراحة العامة.
- قسم جراحة الأوعية الدموية.
- فني تمريض – Nurse Technician (خدمة مدنية).
- صيدلي – (خدمة مدنية).
- فني رعاية مرضى (الخدمة).
- أخصائي أشعة / أخصائي أشعة.
- صيدلي (الخدمة المدنية) – جدة.
- أخصائي أشعة / أخصائي أشعة.
- فني صحة عامة / فني صحة عامة (الخدمة المدنية).
- فني تمريض / فني تمريض (الخدمة المدنية).
- مدير التمريض.
- وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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