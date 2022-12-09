إجازتك اليوم في منتزه رغدان الباحة.. يوم مختلف في أحضان الطبيعة الخلابة (صور)

تواصل- فريق التحرير:

مع ضغوطات الحياة والعمل، يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، خاصة رفقة عائلته، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام والترفيه.

نقدم لكم اليوم نزهة لمنتزه رغدان الباحة، والذس يتيح لك التمتع بمناظر طبيعية رائعة وأجواء خلابة خاصة أنها مرتفعة عن المدينة.

منتزه رغدان الباحة

منتزه رغدان أو غابة رغدان، من أشهر المنتزهات بمنطقة الباحة، ويعتبر من أجمل المنتزهات الطبيعية في مدينة الباحة.

ومن أهم مميزات المنتزه أنه مجهز بجميع الخدمات، ونظرًا لوجوده على قمة غابة رغدان فهو يمزج بين المناظر الطبيعية الخلابة والمناظر الجبلية الجميلة حيث تتناغم الطبيعة الخضراء مع الطبيعة الصحراوية على قمم الجبال مما يشكل منظرًا طبيعيًا جذابًا.

منتزه رغدان في سطور

– يعد منتزه غابة رغدان من أكبر منتزهات مدينة الباحة و تعتبر من أشهر الغابات الموجودة في الوطن العربي.

– يتميز بالأشجار الكثيفة و المساحات الخضراء الشاسعة و مناظرها الخلابة و جوها الجميل و هوائها النقي و موقعها الممتاز الذي يقع وسط القري في مدينة الباحة.

– يعد من أفضل الأماكن السياحية في مدينة الباحة.

– يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة العديد من الحيوانات و اللعب معها و إطعامها و حضور المهرجانات الصيفية التي تقام به.

– كما يوجد منطقة ترفيهة للأطفال.

– تتميز غابة رغدان بمناظرها الخلابة وجوّها المعتدل صيفًا وهطول الأمطار شتاءً.

– تتمتع بموقعها المتميز الذي يتوسط مجموعة من القرى داخل مدينة الباحة فلذلك تتميز بوفرة وسائل النقل والمواصلات المتاحة إليها.

– تعتبر من أشهر الغابات الموجودة بالوطن العربي والتي تتميز بأشجارها الكثيفة والمناطق الواسعة الخضراء المنتشرة في جميع أجزاء الغابة.

الأنشطة في منتزه رغدان في الباحة

1- مشاهدة أنواع كثيرة من الحيوانات البرية، والتي تجذب أعداد كبيرة من السياح خاصةً الأطفال الذين يتمتعون بمشاهدتها وإطعامها.

2- يُقام بالحديقة العديد من المهرجانات الصيفية التي يحضرها كثير من العائلات أثناء العطلات مثل، مهرجان العسل الأسود، ومهرجان صيف الباحة، ومهرجان الأُسر المنتجة.

3- ملاهي ساندي الترفيهية التي تشتهر بها والتي تضم كثير من الألعاب الخاصة بالأطفالي.

4- الحدائق الخضراء الواسعة الخاصة بالعائلات، لقضاء أوقات سعيدة وللاستجمام برائحة الورود والنباتات الخضراء وتنفس الهواء النقي.

5- تحتوي الحديقة على الكثير من المطاعم والكافيتريات التي تقوم بتقديم خدمات رائعة من حيث المذاق وجودة المأكولات والمشروبات.

6- مركز تسوق خاص بالحديقة، والذي يسمى خيمة رغدان للتسوق، يضم عدد كبير من المحلات التجارية التي يعرض بها جميع المنتجات اللازمة للزوار.

7- يجب أن تأخذ الكاميرا معك للحصول على أفضل الصور والمذهلة، فالطبيعة الخلابة للغابة يجب أن تظل أمام عينك إلى الأبد.

8- المشي أو الركض أو ركوب الدراجات على الشريط الموازي لسهول تهامة في الغابة.

مهرجانات منتزه رغدان

يقام بغابة رغدان العديد من المهرجانات يحضرها كثير من العائلات السعودية أثناء العطلات مثل:

– مهرجان العسل الأسود.

– مهرجان صيف الباحة.

– مهرجان الأسر المنتجة.

– مهرجان العسل الدولي

– مهرجان العرضة الجنوبية

– مهرجان صيف الباحة

– ملتقى رغدان الإسلامي

– ملتقى رغدان الشبابي

– مهرجان السيرك العالمي

لماذا عليك أن تذهب لمنتزه رغدان؟

1- يعتبر أكبر غابة في الخليج العربي خلال السبع أعوام الماضية من حيث عدد السياح.

2- يتميز منتزه أو غابة رغدان بجوها المعتدل في الصيف وفي الشتاء بهطول الأمطار شتاء.

3- تتميز الغابة بمناظرها الخلابة ووجود مناطق واسعة خضراء منتشرة في جميع أنحاءها.

4- تتميز بكونها مدينة مرتفعة عن سطح الأرض فيشكل الضباب على قمم الجبال الموجودة بها منظر طبيعي جذاب.

5- موقعها متميز فهي تتوسط مجموعة من القرى داخل مدينة الباحة لذلك تتوافر وسائل النقل والمواصلات المتاحة إليها.

6- يوجد فيها عدة أنواع من الحيوانات البرية، التي تجذب السياح خاصة الأطفال الذين يأتون إليها بأعداد كبيرة للاستمتاع بمشاهدة تلك الحيوانات وإطعامها.

أسعار دخول منتزه رغدان في الباحة

تبلغ سعر تذكرة دخول الغابة للكبار 25 ريال سعودي، والأطفال 10 ريال.

متى تفتح غابة رغدان

مواعيد فتح غابة رغدان الغابة متاحة للزيارة كافة أيام الأسبوع على مدار الساعة.

موقع غابة رغدان

تقع غابة رغدان في الباحة Raghadan Forest Park على بعد 4 كم شمال مدينة الباحة ، المكان على الخريطة من هنا.