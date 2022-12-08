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شاهد.. هطول أمطار الخير على «الغاط»
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شاهد.. هطول أمطار الخير على «الغاط»

شاهد.. هطول أمطار الخير على «الغاط»

شاهد.. هطول أمطار الخير على «الغاط»
١٢:٤٥:٥١ ص، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على محافظة الغاط بمنطقة الرياض.

ووثق المقطع المتداول، هطول أمطار متوسطة على الغاط، مساء الخميس، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم والرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق.

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