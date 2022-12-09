«حصاد الأسبوع الاقتصادي» شراكة استراتيجية مع الصين و102 مليار فائض الميزانية وتراجع التضخم

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أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه، أواخر الأسبوع ، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445هـ (2023م).

وزار الرئيس الصيني شي جين بينج، المملكة، وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الاستراتيجية.

وتراجع معدل التضخم داخل المملكة، بين الأدنى عالمياً عند 2.6%، مع توقعات بتراجع اكبر خلال الفترة المقبلة.

الأعلى منذ 2013

أعلنت وزارة المالية، الأرقام الفعلية لميزانية المملكة للعام 2022، التي سجلت فائضا ماليا بقيمة 102 مليار ريال، يشكل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.

وبلغت الإيرادات في العام 2022 نحو 1.234 تريليون ريال، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بقيمة 1.045 تريليون ريال، فيما جاءت النفقات أيضا أعلى من التقديرات الأولية، عند 1.132 تريليون ريال، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال.

ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سجل ارتفاعًا بمعدل 11.8%، خلال الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع الثاني من 2021.

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النص الكامل لقرار مجلس الوزراء بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ ( 2023م )

أعلى معدل استهلاك للأفراد بالمملكة

أوضحت بيانات البنك المركزي “ساما”، أن إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 3 ديسمبر بلغ نحو 13.68 مليار ريال، مقارنة بنحو 10 مليارات ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 3.66 مليار ريال.

وبلغ معدل إنفاق المستهلكين بحلول 3 من ديسمبر الجاري، أعلى مستوى أسبوعي منذ أبريل الماضي – 31 أسبوعا – مسجلا نموا بلغ 36.5%، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 26 نوفمبر.

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21 رخصة تعدينية جديدة

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأسبوع الماضي، أنها أصدرت 21 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أكتوبر الماضي، شملت 16 رخصة لمحاجر مواد البناء، و4 رخص كشف، ورخصة واحدة لفائض الخامات المعدنية، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

صناعة البتروكيماويات في الخليج

أكد الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، أن الصناعة الكيماوية حددت لنفسها هدفاً طموحاً للوصول إلى الصافي الصفري بحلول عام 2050، مع الاستمرار في توفير احتياجات العالم المتنامية.

وقال إن صناعة الكيماويات في الخليج العربي بوضع جيد يسمح لها بالاستفادة من التحول إلى الطاقة النظيفة وتنمية استثماراتها في الاقتصاد الدائري وتطوير تقنيات استخدام الهيدروجين.

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الصين تستثمر في الصناعات التحويلية بجازان



اختارت الصين، مدينة جازان كمدينة رئيسة ضمن مبادرة ما يعرف بطريق الحرير الصيني الاقتصادي، وكان آخر أوجه التعاون توقيع اتفاقية للألمنيوم مع شركة صينية باستثمار يقدر بـ 4 مليارات ريال، إضافة إلى العمل على عدد من الاستثمارات الصينية المستقبلة الواعدة.

1.2 تريليون ريال حجم التبادل التجاري مع الصين

قال اتحاد الغرف، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين بلغ خلال السنوات الخمس الماضية (2017-2021) 1.2 تريليون ريال، وهو ما يعكس قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية وتنوع وتعدد الفرص التجارية والاستثمارية لدى البلدين.

ونوه الاتحاد، في تقرير اقتصادي، أصدره بمناسبة زيارة فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ للمملكة، بالعلاقات الاقتصادية السعودية الصينية المتنامية وآفاقها الواعدة في ظل الإرادة السياسية الداعمة مما يوفر فرصًا واسعة للتعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين.

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مصنع للسيارات الكهربائية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أوج للطاقة، المهندس حسن القحطاني، توقيع اتفاقية مع شركة صينية لبناء مصنع متخصص في صناعة السيارات الكهربائية في المملكة في غضون العامين المقبلين.



وقعت عقدًا مع شركة “أوليفيت”، وهي شركة متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، موضحًا أن “هذه الصناعة فيها تحد كبير، ومجالهم (الشركة الصينية) تخصص صناعة سيارات ذكية، بتقنية تختلف عن السيارات الأخرى.

980 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في تقرير «مرصد منشآت« للربع الثالث من عام 2022 الصادر اليوم، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 978,445 منشأة، بزيادة بلغت 9.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.

وأوضحت أن منطقة الرياض تضم 36.1% من إجمالي المنشآت، بينما تضم منطقة مكة المكرمة 20.6% منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 12.5%.