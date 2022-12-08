مواقيت الصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق ليوم الجمعة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 15 جمادى الأولى 1444 هجرية، الموافق 9 ديسمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:52 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:08 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 15 جمادى الأولى 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:26

المدينة – 5:31

الرياض – 5:03

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:13

المدينة – 12:14

الرياض – 11:46

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:18

المدينة – 3:14

الرياض – 2:45

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:39

المدينة – 5:34

الرياض – 5:06

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:09

المدينة – 7:04

الرياض – 6:36