الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ضحايا الجشع دفنوا أحياء.. استخراج جثة رجل أعمال ودجال ومرافقين من تحت الأنقاض
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ضحايا الجشع دفنوا أحياء.. استخراج جثة رجل أعمال ودجال ومرافقين من تحت الأنقاض

ضحايا الجشع دفنوا أحياء.. استخراج جثة رجل أعمال ودجال ومرافقين من تحت الأنقاض

ضحايا الجشع دفنوا أحياء.. استخراج جثة رجل أعمال ودجال ومرافقين من تحت الأنقاض
١١:٣٦:٤٨ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

من أجل الجري وراء الثراء السريع الغير مشروع، لقى رجل أعمال مصري رفقة دجال ومراقين له مصرعهم، حيث دفنوا أحياء بعد انهيار حفرة عليهم أثناء التنقيب عن الآثار.

وحسب إعلام محلي، فقد تمكنت عناصر قوات الإنقاذ البري بمديرية أمن سوهاج (صعيد مصر)، من استخراج جثث 4 أشخاص بينهم أحد رجال الأعمال ودجال واثنين من مرافقيهم دفنوا أحياء تحت التراب بمركز شرطة جهينة غرب المحافظة.

وتبدأ تفاصيل المأساة بانهيار حفرة للتنقيب عن الآثار ووجود حالات وفيات ومصابين، بناحية نجع سروجة بقرية جهينة الغربية دائرة مركز شرطة جهينة غرب المحافظة.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المدعو “توفيق. ك. م” 47 عامًا، عامل، ويقيم بناحية قرية جهينة الغربية دائرة مركز شرطة جهينة، والمدعو (عبدالله. س. ف) 23 عامًا ويقيم قرية تلا دائرة محافظة المنيا، دجال، بحثًا عن الآثار بمنزل ملك الأول، مشيد بالبلوك الأبيض انهار عليهما الحفر ما أدى إلى مصرعهما.

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كما تبين أنه أثناء محاولة كل من المدعو “كمال. م. ا” 48 عامًا، رجل أعمال والمدعو “طارق. ع. م” 32 عامًا، وشقيقه “عمر. ع. م” 30 عامًا، وشقيقه “ح.ع. م” 42 عامًا، و”إ. ب” 22 عامًا، و”ح. ب. م” 30 عامًا، ويقيمون في دائرة مركز شرطة جهينة باستخراج جثتي المذكورين من تحت الرمال انهار بهما الحفر، ما أدى إلى مصرع الأول والثاني وإصابة كل من الثالث حتى الرابع.

الكلمات الدلالية:
البحث عن الأثار البحث عن الثراء دجال رجل اعمال مصر

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