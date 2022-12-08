استهداف ضابط يمني بعبوة ناسفة

تواصل – فريق التحرير:

استهدفت عبوة ناسفة، بمدينة الضالع اليمنية، منزل مدير جهاز الأمن السياسي بالمحافظة عبدالقوي الزبير الشعيبي في قرية الكبار.

وقالت مصادر محلية إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت في سيارة المسؤول الحكومي اليمني، ولم يعرف من وراء الحادث.

وتسبب الانفجار الضخم في خسائر مادية، وسمع دويه في أرجاء المدينة بشكل واضح، وتسبب في احتراق السيارة بالكامل، وانتقال الحريق إلى سيارة أخرى في ذات المكان.

اقرأ أيضا:

الحوثي يواصل تهديد للملاحة الدولية عبر قنوات مائية والبرلمان اليمني يدين

اختراق مواقع الحوثي

أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا الحوثي، في هجوم شنه على مواقع الجماعة غربي مدينة تعز.



وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، في بيان على “فيسبوك”: “أن وحدة خاصة من الجيش تمكنت من اختراق مواقع الحوثيين في قطاع الضباب، وقتل وجرح عدد من المسلحين”.

وكانت “ألوية العمالقة” في اليمن، قد أعلنت في وقت سابق أن ميليشيا الحوثي استهدفت بالطيران المسير مسجدا جنوب محافظة الحديدة ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخرين.