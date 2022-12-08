الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
النواب الأمريكي يقر مشروع ميزانية الدفاع بـ 858 مليار دولار
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول التوأم السيامي النيجيري «حسانة وحسينة» إلى الرياض
الدفاع المدني يحذر: أمطار وسيولي بعد ساعات تتواصل لمدة يومين
أول تعليق لمجلس التعاون على نجاح الوساطة «السعودية الإماراتية»
ألم المرارة الناتج من الحصوات أو الالتهابات أين يشعر به المصاب؟ استشاري يجيب
شركة الاتصالات «STC» تعلن عن وظائف إدارية في عدة مدن

الرئيسية

 /

دولي

 /

النواب الأمريكي يقر مشروع ميزانية الدفاع بـ 858 مليار دولار

النواب الأمريكي يقر مشروع ميزانية الدفاع بـ 858 مليار دولار

النواب الأمريكي يقر مشروع ميزانية الدفاع بـ 858 مليار دولار
١١:٠٢:٥٣ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع ميزانية الدفاع عن البلاد للسنة المالية القادمة 2023 (والتي تبدأ في 1 أكتوبر المقبل) بمبلغ 858 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن التصويت على المشروع، لايزال مستمرا، إلا أن المبادرة حصلت بصورة فعلية على العدد الكافي من الأصوات من أجل الموافقة عليها، حيث سيتم بث مضمون الاجتماع على قناة C-SPAN التلفزيونية.

يذكر أنه تمت في وقت سابق، الموافقة على مشروع ميزانية الدفاع من قبل اللجان ذات الصلة في مجلسي النواب والشيوخ.

اقرأ أيضا:

خلفاً لـ«بيلوسي».. انتخاب حكيم جيفريز رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي

هذا وتتضمن هذه المبادرة، من بين أمور أخرى، تخصيص 800 مليون دولار على الأقل كمساعدة أمنية لأوكرانيا و 6 مليارات دولار لمبادرة احتواء في أوروبا وهي موجّهة ضد روسيا.

أيضا تتضمن الوثيقة أيضا عقوبات على المعاملات المتعلقة بالذهب مع روسيا، وتنص على تمديد الحظر المفروض على التعاون مع روسيا في المجال العسكري لمدة 5 سنوات، وكذلك “الحظر الدائم على تبادل المعلومات المتعلقة بمنظومات الدفاع الجوي الصاروخية مع روسيا الاتحادية.”

اقرأ أيضا:

من هو المرشح لخلافة «بيلوسي» في زعامة مجلس النواب الأمريكي؟

الكلمات الدلالية:
الدفاع النواب الأمريكي مجلس النواب الأمريكي ميزانية الدفاع ميزانية الدفاع الأمريكية

مواد ذات صلة

المزيد
مصرع وإصابة 19 في انفجارين بمحطتي حافلات بالقدس المحتلة

مصرع وإصابة 19 في انفجارين بمحطتي حافلات بالقدس المحتلة

٠٣:٤٠ م، الأربعاء، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
فيديو.. روهنجي يكشف تفاصيل تعذيبه وأشقائه على يد جيش ميانمار

فيديو.. روهنجي يكشف تفاصيل تعذيبه وأشقائه على يد جيش ميانمار

٠٢:١٩ م، الأربعاء، ١١ يناير ٢٠١٧
مصرع وجرح 70 عنصرًا من ميليشيا الحوثي

مصرع وجرح 70 عنصرًا من ميليشيا الحوثي

٠٧:٣٥ ص، الثلاثاء، ٠٥ مارس ٢٠١٩
نيويورك تايمز: إفلاس عشرات الشركات الأمريكية بسبب انخفاض أسعار النفط

نيويورك تايمز: إفلاس عشرات الشركات الأمريكية بسبب انخفاض أسعار النفط

٠١:٠٧ م، الأثنين، ٠٩ مايو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *