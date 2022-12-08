النواب الأمريكي يقر مشروع ميزانية الدفاع بـ 858 مليار دولار

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أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع ميزانية الدفاع عن البلاد للسنة المالية القادمة 2023 (والتي تبدأ في 1 أكتوبر المقبل) بمبلغ 858 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن التصويت على المشروع، لايزال مستمرا، إلا أن المبادرة حصلت بصورة فعلية على العدد الكافي من الأصوات من أجل الموافقة عليها، حيث سيتم بث مضمون الاجتماع على قناة C-SPAN التلفزيونية.

يذكر أنه تمت في وقت سابق، الموافقة على مشروع ميزانية الدفاع من قبل اللجان ذات الصلة في مجلسي النواب والشيوخ.

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هذا وتتضمن هذه المبادرة، من بين أمور أخرى، تخصيص 800 مليون دولار على الأقل كمساعدة أمنية لأوكرانيا و 6 مليارات دولار لمبادرة احتواء في أوروبا وهي موجّهة ضد روسيا.

أيضا تتضمن الوثيقة أيضا عقوبات على المعاملات المتعلقة بالذهب مع روسيا، وتنص على تمديد الحظر المفروض على التعاون مع روسيا في المجال العسكري لمدة 5 سنوات، وكذلك “الحظر الدائم على تبادل المعلومات المتعلقة بمنظومات الدفاع الجوي الصاروخية مع روسيا الاتحادية.”

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