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أول تعليق لمجلس التعاون على نجاح الوساطة «السعودية الإماراتية»
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أول تعليق لمجلس التعاون على نجاح الوساطة «السعودية الإماراتية»

أول تعليق لمجلس التعاون على نجاح الوساطة «السعودية الإماراتية»

أول تعليق لمجلس التعاون على نجاح الوساطة «السعودية الإماراتية»
١٠:٤٤:٠٣ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالوساطة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي نتجت عنها إفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

وأكد الأمين العام أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاساً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم -، في تعزيز لغة الحوار بين جميع الأطراف، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي لتحقيق السلام بين شعوب العالم كافة.

وبهذه المناسبة أشاد الأمين العام بتعاون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وحكومة روسيا الاتحادية، واستجابتهم لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتا البلدين.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا روسيا مجلس التعاون الخليجي وساطة إماراتية وساطة سعودية

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