ألم المرارة الناتج من الحصوات أو الالتهابات أين يشعر به المصاب؟ استشاري يجيب

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أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض الأماكن التي قد يشعر بها مرضى حصوات المرارة والالتهابات.

وقال الذيابيي، ردًا على سؤال ورد فيه “ألم المرارة الناتج من الحصوات أو الالتهابات أين يشعر به المصاب؟ إن أماكن الشعور بألم المرارة بالترتيب من الأكثر إلى الأقل شيوعًا هي في:

– رأس المعدة

– أعلى البطن جهة اليمين

– أعلى البطن جهة اليسار

– أسفل البطن

– وسط الصدر

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استشاري يوضح العلاقة بين الدهون الثلاثية وحصوات المرارة

وفي وقت سابق، أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، العلاقة بين الدهون الثلاثية وحصوات المرارة.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ارتفاع الدهون الثلاثية يزيد إحتمالية تكون الحصوات في المرارة”.

وأضاف الذيابي في تغريدة أخرى “إن عصارة المرارة قد تسبب إسهال مزمن بعد استئصال المرارة أو استئصال الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة”.

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كذلك حذر د. عبدالله الذيابي، من بعض العوامل التي تتسبب في تضاعف مخاطر حصوات المرارة.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: بالنسبة لحصوات المرارة فإن عوامل الخطورة متعددة، أبرزها:

1- السمنة

2- إنقاص الوزن بسرعة

3- تناول طعام عالي الدهون

4- اتباع نظام غذائي منخفض الألياف

5- الإصابة ببعض أمراض الدم

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