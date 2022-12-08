الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات بدولة عربية
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إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات بدولة عربية

إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات بدولة عربية

إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات بدولة عربية
١٠:١٢:٥٩ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت قيادة القوة البحرية والزوارق الأردنية، اليوم، من إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمن المياه الإقليمية الأردنية، على إحدى واجهاتها البحرية.

مهرب استخدم زورقا مطاطيا

وحسب وسائل إعلام أردنية، جرى التعامل مع الموقف بعد رصد مركز العمليات البحري قيام شخص يحاول التسلسل سباحة باستخدام قارب مطاطي، داخل المياه الإقليمية الاردنية، وتم على الفور تحريك زوارق القوة البحرية ورد الفعل السريع البحري إلى الموقع، وتم ضبط المتسلل وبحوزته كمية من المواد المخدرة”.

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وقد تم العثور على 285 “كف” من مادة الحشيش المخدرة، و4.5 كيلو جرام من مادة الماريجوانا، وتم تحويل المتسلل والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشددت القوة البحرية والزوارق الملكية على أنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية محاولة تسلل أو تهريب على الحدود البحرية للمملكة، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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