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الإطاحة بسارق مركبة في الجوف ومعاقبة المسروق لهذا السبب
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الإطاحة بسارق مركبة في الجوف ومعاقبة المسروق لهذا السبب

الإطاحة بسارق مركبة في الجوف ومعاقبة المسروق لهذا السبب

الإطاحة بسارق مركبة في الجوف ومعاقبة المسروق لهذا السبب
١٠:١١:٢١ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

استردت شرطة منطقة الجوف مركبة مسروقة في وضع التشغيل وقبضت على سارقها وهو مواطن تبين من إجراءات الاستدلال سرقته مصوغات ذهبية من محل تجاري في محافظة دومة الجندل.

وحسب بيان “الأمن العام”، فقد تم ضبط المصوغات وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

كما أوضح الأمن العام، أنه سيتم تطبيق نظام المرور بحق مالك المركبة، بسبب تركها في وضعية التشغيل.

وكانت الإدارة العامة للمرور، نبهت إلى ضرورة عدم ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة مرورية.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنه على أصحاب المركبات والسائقين الحرص على التأكيد من إطفاء محرك السيارة وإغلاقه جيدًا عن النزول منها.

كما نصحت جميع قائدي المركبات بعدم وضع مواد معينة قابلة للاشتعال داخل السيارات في فصل الصيف، مؤكدة أنه مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف؛ فإنه يجب التأكد من خلو المركبة من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة، تفاديًا لوقوع الحريق، والتي تشمل:

1- العطور.

2- الولاعات.

3 – عبوات الغاز.

4 – العبوات المضغوطة.

5- البطاريات وبنوك الطاقة.

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وجددت التنبيه على قادة المركبات وأصحابها، بضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية، وإبقاء المواطنين والمقيمين على اطلاع دائم بكل المستجدات، والقوانين واللوائح المنظمة للمرور داخل المملكة، مؤكدة أنها تتفاعل دائمًا من أجل تحقيق السلامة المرورية، والحفاظ على سلامة الطريق والمارة.

الكلمات الدلالية:
الجوف المرور سرف مركبة وضعية التشغيل

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