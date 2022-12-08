الإطاحة بسارق مركبة في الجوف ومعاقبة المسروق لهذا السبب

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استردت شرطة منطقة الجوف مركبة مسروقة في وضع التشغيل وقبضت على سارقها وهو مواطن تبين من إجراءات الاستدلال سرقته مصوغات ذهبية من محل تجاري في محافظة دومة الجندل.

وحسب بيان “الأمن العام”، فقد تم ضبط المصوغات وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

كما أوضح الأمن العام، أنه سيتم تطبيق نظام المرور بحق مالك المركبة، بسبب تركها في وضعية التشغيل.

وكانت الإدارة العامة للمرور، نبهت إلى ضرورة عدم ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة مرورية.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنه على أصحاب المركبات والسائقين الحرص على التأكيد من إطفاء محرك السيارة وإغلاقه جيدًا عن النزول منها.

شرطة منطقة الجوف تقبض على شخص لسرقته مركبة في وضع التشغيل ومصوغات ذهبية. pic.twitter.com/jdQs7ZUKkd — الأمن العام (@security_gov) December 8, 2022

كما نصحت جميع قائدي المركبات بعدم وضع مواد معينة قابلة للاشتعال داخل السيارات في فصل الصيف، مؤكدة أنه مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف؛ فإنه يجب التأكد من خلو المركبة من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة، تفاديًا لوقوع الحريق، والتي تشمل:

1- العطور.

2- الولاعات.

3 – عبوات الغاز.

4 – العبوات المضغوطة.

5- البطاريات وبنوك الطاقة.

شرطة محافظة جدة تقبض على مواطن لارتكابه حوادث سرقة مركبات

وجددت التنبيه على قادة المركبات وأصحابها، بضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية، وإبقاء المواطنين والمقيمين على اطلاع دائم بكل المستجدات، والقوانين واللوائح المنظمة للمرور داخل المملكة، مؤكدة أنها تتفاعل دائمًا من أجل تحقيق السلامة المرورية، والحفاظ على سلامة الطريق والمارة.