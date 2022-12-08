الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شركة الاتصالات «STC» تعلن عن وظائف إدارية في عدة مدن
إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات بدولة عربية
الإطاحة بسارق مركبة في الجوف ومعاقبة المسروق لهذا السبب
هطول أمطار الخير غرب أبها .. أجواء تأسر العقول (فيديو)
6 أخطاء تعيق خسارة الوزن الزائد
روسيا تتهم الناتو بالتورط في الهجوم على مطاراتها

الرئيسية

 /

فرص

 /

شركة الاتصالات «STC» تعلن عن وظائف إدارية في عدة مدن

شركة الاتصالات «STC» تعلن عن وظائف إدارية في عدة مدن

شركة الاتصالات «STC» تعلن عن وظائف إدارية في عدة مدن
١٠:١٣:٠٨ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس ، في عدة تخصصات : (الإدارية، المالية ، القانونية ، الفنية ، التقنية ، الهندسية ، و غيرها ) وذلك وفقاً  للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف  إدارية شاغرة ، وذلك وفقاً  التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية

  1. مدير الأداء الرقمي والتقارير
  2. مدير التخطيط الاستراتيجي الرقمي
  3. مدير التخطيط الاستراتيجي للبنية التحتية والطاقة المتجددة
  4. مشرف تسويق
  5. قائد فريق تطوير التطبيقات والأمن السيبراني
  6. أخصائي تنمية الأفراد
  7. مدير قسم اللوائح الثابتة للوحدات التجارية
  8. مدير مكافحة الاحتيال
  9. مدير حسابات أول
  10. محلل تقييم الأعمال الأساسية الأول
  11. أخصائي تخطيط وحوكمة خارجي
  12. مدير المبيعات
  13. مدير حساب تنفيـذي
  14. مساعد إدارة إستراتيجية
  15. مساعد إدارة الإستراتيجية
  16. كبير أخصائي تطوير اعمال
  17. وغيرها

رابط التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:
الكلمات الدلالية:
الاتصالات السعودية شركة الاتصالات فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
بمختلف التخصصات.. وظائف شاغرة بـ «هيئة الحكومة الرقمية »

بمختلف التخصصات.. وظائف شاغرة بـ «هيئة الحكومة الرقمية »

٠٧:١٤ م، الأثنين، ٢٥ يوليو ٢٠٢٢
بالتفاصيل.. برنامج توظيف لمعهد التقنيات الورقية في نيوم وجدة والدمام وجازان

بالتفاصيل.. برنامج توظيف لمعهد التقنيات الورقية في نيوم وجدة والدمام وجازان

١٢:١٢ ص، السبت، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢
وظائف بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالعيينة.. التخصصات وموعد التقديم

وظائف بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالعيينة.. التخصصات وموعد التقديم

٠٢:١٨ ص، الخميس، ٠١ نوفمبر ٢٠١٨
الكلية التقنية بجدة بالتعاون مع القوات البحرية تعلن عن وظائف عسكرية

الكلية التقنية بجدة بالتعاون مع القوات البحرية تعلن عن وظائف عسكرية

٠٩:٤٦ ص، الأربعاء، ٠٥ سبتمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *