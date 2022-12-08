شركة الاتصالات «STC» تعلن عن وظائف إدارية في عدة مدن

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس ، في عدة تخصصات : (الإدارية، المالية ، القانونية ، الفنية ، التقنية ، الهندسية ، و غيرها ) وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه: