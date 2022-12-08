شركة الاتصالات «STC» تعلن عن وظائف إدارية في عدة مدن
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس ، في عدة تخصصات : (الإدارية، المالية ، القانونية ، الفنية ، التقنية ، الهندسية ، و غيرها ) وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
المسميات الوظيفية
- مدير الأداء الرقمي والتقارير
- مدير التخطيط الاستراتيجي الرقمي
- مدير التخطيط الاستراتيجي للبنية التحتية والطاقة المتجددة
- مشرف تسويق
- قائد فريق تطوير التطبيقات والأمن السيبراني
- أخصائي تنمية الأفراد
- مدير قسم اللوائح الثابتة للوحدات التجارية
- مدير مكافحة الاحتيال
- مدير حسابات أول
- محلل تقييم الأعمال الأساسية الأول
- أخصائي تخطيط وحوكمة خارجي
- مدير المبيعات
- مدير حساب تنفيـذي
- مساعد إدارة إستراتيجية
- مساعد إدارة الإستراتيجية
- كبير أخصائي تطوير اعمال
- وغيرها
رابط التقديم
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: