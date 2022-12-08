6 أخطاء تعيق خسارة الوزن الزائد

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يحتاج جسم الإنسان لكي يخسر وزنه الزائد، إلى حرق السعرات الحرارية الزائدة، ومن المعروف أن كل شخص له احتياج معين من السعرات حتى يمد جسمه بالطاقة الضرورية للعمل، استنادا إلى عوامل متداخلة مثل الطول والنشاط البدني.

بطء عملية التمثيل الغذائي

وبحسب موقع “هيلث لاين” فإن حصول بطء في عملية التمثيل الغذائي أو ما يعرف بـ”الميتابوليزم” هو أسوأ ما يمكن أن يقع، لأن الجسم يصبح أقل قدرة على حرق السعرات الحرارية.

وأشار الموقع إلى وجود 6 أخطاء تؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان فتتراجع قدرته على حرق السعرات الحرارية، حسب “سكاي نيوز عربية”، وهي:

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1- عدم كفاية ساعات النوم

يزيد من احتمال البدانة، كما أن النوم في فترة النهار عوض الليل، يؤثر على عملية التمثيل الغذائي، من جراء الاضطراب الذي يلحق بالساعة البيولوجية.

2- تقليل الوجبات

لأن الجسم يفطن إلى حصول تراجع كبير ومفاجئ في الإمدادات، وعندئذ، يخشى أن يتعرض لحرمان أكبر في الفترة الموالية، فيميل إلى الاحتفاظ بما يصله من سعرات حرارية، وعدم حرقها.

3- تناول المشروبات المحلاة

تزيد من مخاطر البدانة، وتجعل الجسم أقل قدرة على حرق السعرات الحرارية، وذلك بسبب ارتفاع هرمون الأنسولين.

4- تجاهل تمرينات المقاومة

يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، لأنه يحول دون نشوء كتلة عضلية تزيد من معدل الحرق في الجسم.

5- عدم الحصول على البروتين

لأنه ذو منافع كبرى، ويساعد على سريان عملية التمثيل الغذائي بوتيرة جيدة، كما يحمي من فقدان الكتلة العضلية.

6- الخمول

لأن عدم القيام بأي نشاط بدني على الإطلاق، يجعل الجسم لا يحرق سعرات حرارية بوتيرة معقولة