أهم 10.. ما حدث في زيارة رئيس الصين وأمطار بعد ساعات تستمر يومين على هذه المناطق

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

خادم الحرمين يستقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية بحضور ولي العهد.. ويوقعان اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.. المزيد هنا

تنبيه عاجل من «الأرصاد»: أمطار غزيرة على مناطق المملكة يومي الجمعة والسبت

نبه المركز الوطني للأرصاد عن حالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة تبدأ يوم غد الجمعة والسبت، تشمل أجزاء من منطقتي حائل والقصيم ومعظم محافظاتهما.. المزيد هنا

الإعلان عن نجاح الوساطة الإماراتية السعودية المشتركة بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين أمريكا وروسيا

في بيان مشترك صدر في 14 جمادى الأولى 1444هـ (الموافق 8 ديسمبر 2022 م)، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون.. المزيد هنا

عاجل.. «تقويم التعليم» تُعلن وقف الخدمات الرقمية بشكل مفاجئ

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الخدمات الرقمية سوف تتوقف مؤقتًا لوجود تحديثات مجدولة على أنظمة التشغيل.. المزيد هنا

حذر شديد.. الهلال الأحمر يعلن رفع جاهزيته في الرياض

استعدادًا لمواجهة الحالة الجوية المتوقعة على منطقة الرياض، أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة رفع جاهزيته، تزامنًا مع التقرير الصادر من الجهات المختصة.. المزيد هنا

روسيا: الحرب في أوكرانيا قد تنتهي غدًا

قال الكرملين ، اليوم، إن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تتهي غدا، إذا أراد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذلك، وجاء تصريح الكرملين تعقيبا على ما أدلى به زيلينسكي أن الحرب قد تنتهي في 2023.. المزيد هنا

الذهب يتراجع مجددا مع صعود الدولار

تسبب ارتفاع الدولار، وتعافيه من الخسائر التي لحقت به خلال الأيام الماضية، في تراجع أسعار الذهب، اليوم.. المزيد هنا

تحذير مهم من وزارة الداخلية بشأن بيانات «الحسابات البنكية»

حذرت وزارة الداخلية من خطورة تمكين الغير من معرفة بيانات الدخول الإلكتروني للحساب البنكي.. المزيد هنا

أول دولة عربية تتيح التصويت في الانتخابات عبر الهواتف

بعد يوم من إعلانها القوائم النهائية للناخبين بانتخابات المجالس البلدية، أعلنت سلطنة عُمان، الخميس، أن التصويت سيكون عبر الهواتف الذكية.. المزيد هنا

بالصور.. ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني في الديوان الملكي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية،.. المزيد هنا

الرئيس الصيني: أحمل مشاعر المودة والصداقة العميقة لشعب المملكة

عبر الرئيس الصيني شي جين بينغ عن فخره بالعلاقات التي تجمع بلاده بالمملكة منذ عقود طويلة والعلاقات المتبادلة بين الشعبين في كافة المجالات.. المزيد هنا