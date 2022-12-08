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في 5 مناطق.. الإطاحة بـ 8 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 7 مركبات

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في 5 مناطق.. الإطاحة بـ 8 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 7 مركبات

في 5 مناطق.. الإطاحة بـ 8 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 7 مركبات

في 5 مناطق.. الإطاحة بـ 8 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 7 مركبات
٠٩:٠٩:٤٥ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

ضبطت شرط المناطق بالأمن العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والحدود الشمالية والباحة، 8 مخالفين لنظام البيئة، منهم 6 مواطنين ومقيمان من الجنسيتين التشادية والبنغلاديشية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 7 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ضبط 11 مخالفًا لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتخزينها وتفحيمها

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

 

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المدينة المنورة حطب محلي شرطة المناطق مخالفين نظام البيئة مكة المكرمة

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