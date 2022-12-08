للمواطنين فقط.. ينبع أرامكو تعلن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكريرسينوبك ( ياسرف )،عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للبكالوريوس ، بمدينة ينبع، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مهندس الاتصالات II

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر و CCNA و CCNP مفضل

تخطيط وتصميم وتثبيت أجهزة اتصال البيانات وتطبيقات البرامج ذات الصلة وتوفير الدعم المهني والتقني لتصميم وتنفيذ المشاريع المتعلقة بأنظمة الاتصالات.

تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر والمعلومات ، مثل شبكات المناطق المحلية (LAN) ، وشبكات المساحة الواسعة (WAN) ، والإنترانت ، والنكاس ، وشبكات اتصالات البيانات الأخرى.

قم بإجراء نمذجة الشبكة وتحليلها والتخطيط وفقًا لاستراتيجيات Yasref والأولويات التشغيلية (الربح والسلامة والموثوقية والمتطلبات البيئية).

2- محلل الخزانة

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.

تحليل استكمال جميع وثائق إعداد إدارة النقد لعمليات الإدارة الجديدة والقائمة ؛ إعداد المراسلات والمقترحات الموجهة إلى وإدارة النقد. .

تحليل جميع عمليات إدارة النقد بما في ذلك إدارة النقد اليومية وإدارة الحسابات الجارية والعلاقات المصرفية.

مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية لمجموعة التطبيقات النقدية

التحليل والتقرير المتعلق بتسوية جميع التطبيقات النقدية والمدفوعات والحسابات المصرفية في الوقت المناسب.

2- مستشار التدريب والتطوير

المؤهلات والمتطلبات:

درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

يفضل الحصول على الشهادة المهنية الدولية مثل CIPD / SHRM أو ما يعادلها.

خبرة (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

تقديم الدعم المهني في تقديم العملية التدريبية وتقديم الدعم والتحفيز للمشاركين في البرنامج التدريبي لإكمال الدورات التدريبية المخصصة بنجاح.

ضمان توفير أنشطة المهارات والقدرات الأكاديمية والتقنية والصناعية من خلال فرص التعلم الصحيحة وتقديمها وفقًا لأهداف العمل.

متابعة أداء مقدمي التدريب الخارجيين والتنسيق مع المدربين الداخليين / الخارجيين لضمان جودة الدورة التدريبية المقدمة.

نبذة عن الشركة:

شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) المحدودة، مشروع مشترك بين أرامكو السعودية و شركة تشاينا بتروكيميكال كوربوريشن (سينوبك) والتي تمتلك مصفاة تحويلية متكاملة تغطي مساحة مقدارها حوالي 2.5 مليون متر مربع في مدينة ينبع الصناعية، وهي المشروع الرائد والجاذب الرئيسي في ينبع، وتستخدم ياسرف 400.000 برميل يوميا من الخام العربي الثقيل لإنتاج أنواع عالية الجودة من الوقود المستخدم في وسائل النقل، بالإضافة إلى المنتجات المكررة عالية القيمة التي تطلبها كل من الأسواق العالمية والمحلية.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).