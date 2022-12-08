روسيا تتهم الناتو بالتورط في الهجوم على مطاراتها

تواصل – فريق التحرير:

اتهم مسؤول روسي، اليوم، بشكل صريح، دولا أعضاء في حلف شمال الأطلنطي الناتو، بالتورط في هجمات أوكرانية على مطارات روسية.

وحسب “سكاي نيوز عربية”، قال المسؤول إن: “الحقائق تشير إلى تورط أعضاء الناتو في هجمات أوكرانيا ضد المطارات الروسية.

بوتين يتعهد بمواصلة قصف البنية التحتية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستواصل ضرباتها ضد البنى التحتية الأوكرانية للطاقة التي تسببت صواريخ سابقة أصابتها في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه مع تدني درجات الحرارة في الشتاء.

وألقى بوتين باللوم على كييف في: “نسف خطوط كهرباء محطة الطاقة النووية في كورسك”، وهي منطقة روسية على حدود أوكرانيا، و”عدم توفير المياه” لمنطقة دونيتسك الانفصالية الموالية لروسيا في شرق البلاد، حسب “العربية”.

وقال: “إن عدم توفير المياه لمدينة يبلغ عدد سكانها مليون نسمة هو عمل من أعمال الإبادة”، متهماً الدول الغربية بالتغاضي عن تصرفات المسؤولين الأوكرانيين.

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قصف مواقع رماية المدفعية

قالت وزارة الدفاع الروسية، منذ أيام، عبر حسابها في تليجرام، إن قواتها تمكنت من تدمير محطات رادار أوكرانية بواسطة طائرة مسيرة قتالية “كاميكازي”.

ونشرت الوزارة مقاطع مصورة تؤكد أنه تم تدمير محطات الرادار الأوكرانية في مقاطعة خاركيف، حسب “العربية”.

وبثت الدفاع الروسية مشاهد تظهر تدمير مواقع رماية مدفعية للقوات الأوكرانية ومواقعها المحصنة بمدافع هاوتزر من طراز “جياتسينت بي”، مشيرة إلى أن هذا يأتي في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وشهدت أوكرانيا اليوم الإثنين، سماع دوي انفجارات في عدد من المناطق والمدن، ناجمة على ما يبدو من غارات جوية.