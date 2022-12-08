إزالة أكثر من 500 ألف م 3 من مخلفات البناء والهدم في مكة المكرمة

تواصل- واس:

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة خلال الأشهر المنصرمة (527544) م 3 من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء،ضمن تنفيذ مبادرة “معالجة مظاهر التشوّه البصري”، والتي تتضمن إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، كما عملت على خطة لمعالجة طريقاً مؤهلاً، وذلك وفقاً للتقارير الصادر من الأمانة عن منجزات العام 2022 م.

ورفعت الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات أكثر من 275 ألف طن من النفايات الصلبة من الأراضي الفضاء والساحات والأحياء خلال نفس الفترة ، وتأتي هذه الجهود ضمن خطط الأمانة للقضاء على التشوهات البصرية بأنحاء المدينة، وتحسين المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة والإصحاح البيئي ، أنها عززت برنامج تحسين المشهد الحضري والتي تنفذها ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري بآلية عمل تسهم في الرصد السريع والمعالجة الفورية للملاحظات المتعلقة بالتشوهات البصرية، وتعمل فرق ميدانية لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، ونقل النفايات المرفوعة للتخلص منها وفق الاشتراطات الخاصة بها.

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وقامت الأمانة بتحسين وتطوير حزمة من الإجراءات، يأتي في مقدمتها ، معالجة وضع (34546) حاوية نظافة داخل الأحياء في مختلف العاصمة المقدسة .