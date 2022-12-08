إدارة مشروع نيوم تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مجالات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل و الشروط أدناه:
المسميات الوظيفية
- منسق المشاريع
- مساعد تنفيذي
- مدير الضوابط المالية
- مدير أول – مستشار مالي
- خصائي دعم الأعمال
- مدير السياسات والتنظيم
- مدير اتصالات أول
- مدير العلامة التجارية – إنتاج الشاشة
- مدير العلامة التجارية – الألعاب
- مدير مراقبة تكلفة المشروع
- محلل أعمال الإبلاغ عن المخاطر
- مدير مخاطر السوق والائتمان
- مدير أول مشروع الجيل
- مدير الإستراتيجية والعمليات
- مدير العقد
- قائد العقد
- مهندس رئيسي – أتمتة التوزيع والتحكم
- محلل بيانات أول
- قائد حافظة البيانات
- محلل إستراتيجي
- قائد الإستراتيجية
- تكامل البرامج واختصاصي الأداء
- وغيرها
رابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية: