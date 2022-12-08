الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
إدارة مشروع نيوم تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مجالات
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إدارة مشروع نيوم تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مجالات

إدارة مشروع نيوم تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مجالات

إدارة مشروع نيوم تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مجالات
٠٨:١٥:٤٨ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات  وفق التفاصيل و الشروط أدناه:

المسميات الوظيفية 

  1. منسق المشاريع
  2. مساعد تنفيذي
  3. مدير الضوابط المالية
  4. مدير أول – مستشار مالي
  5. خصائي دعم الأعمال
  6. مدير السياسات والتنظيم
  7. مدير اتصالات أول
  8. مدير العلامة التجارية – إنتاج الشاشة
  9. مدير العلامة التجارية – الألعاب
  10. مدير مراقبة تكلفة المشروع
  11. محلل أعمال الإبلاغ عن المخاطر
  12. مدير مخاطر السوق والائتمان
  13. مدير أول مشروع الجيل
  14. مدير الإستراتيجية والعمليات
  15. مدير العقد
  16. قائد العقد
  17. مهندس رئيسي – أتمتة التوزيع والتحكم
  18. محلل بيانات أول
  19. قائد حافظة البيانات
  20. محلل إستراتيجي
  21. قائد الإستراتيجية
  22. تكامل البرامج واختصاصي الأداء
  23. وغيرها

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:
الكلمات الدلالية:
فرص مشروع نيوم وظائف وظائف شاغرة

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