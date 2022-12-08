«احذروا المثبطين».. نصيحة مهمة للشباب في مقتبل الحياة العملية

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وجه د. خالد آل علي أخصائي أمراض باطنة والمهتم بنشر التوعية في مجال التنمية البشرية والاجتماعية، نصيحة للشباب في بداية الحياة العملية.

وقال آل علي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “وظيفتك وشهادتك أمانك و أمان أهلك وأسرتك وكل من يعتمد عليك”.

وحذر خالد آل من المثبطين والمحبِطين بقوله :”إن تحقير الحصول على الشهادة أو الوظيفة يُخدر الكثير، ويشعرهم أن الخيارات كثيرة ولا داعي للقلق والمال سيأتي مع الوقت والتنقل بين الوظائف والتجارب”.

وختم د. خالد آل علي بقوله “هذا أكثر زمن يجب أن تحارب فيه لأجل الشهادة والوظيفة”.

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