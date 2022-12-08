بسيارة صديقه.. يرتكب أعلى مخالفة مرورية في يوم واحد قيمتها 63 ألف درهم

تواصل- فريق التحرير:

في واحدة من أغرب الوقائع، أقدم شاب في الإمارات على ارتكاب مخالفات مرورية بسيارة صديقه في يوم واحد بلغت قيمتها ما يقرب من 63 ألف درهم.

من جانبه رفع الشاب المتضرر دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام صديقه بأن يؤدي له مبلغ 62 ألف و300 درهم هي قيمة المخالفات المرورية والنقاط السوداء والبالغ جملتها 7300 درهم وسداد قيمة مخالفة الطيش والتهور التي تسبب بها والبالغ قدرها 55 ألف درهم، تمهيداً لفك الحجز عن المركبة، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقال الشاب شارحًاً لدعواه – حسب صحيفة البيان- بأن المشكو عليه استعمل مركبة من نوع “رنج روفر” موديل 2014 بدون إذنه، وارتكب بها في ذلك اليوم مخالفات مرورية، بالإضافة إلى تسببه بأضرار بالمركبة وممتلكات الآخرين، بسبب إهماله ورعونته، مشيراً إلى أنه قام بفك حجز المركبة وإلغاء التعميم إلا أنه تفاجأ بوجود مخالفة طيش وتهور بقيمة 55,000 درهم، بالإضافة إلى مخالفات أخرى على المركبة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم من طلبات.

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وقدم الشاكي حسب صورة عن ملكية المركبة، وكشفًا بالمخالفات المرورية، وصورة عن الحكم الجزائي الصادر على المشكو عليه، وما يفيد بفك حجز المركبة.

وبعد عدة إجراءات قضائية حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشاكي الرسوم والمصاريف.