أول دولة عربية تتيح التصويت في الانتخابات عبر الهواتف

تواصل- فريق التحرير:

بعد يوم من إعلانها القوائم النهائية للناخبين بانتخابات المجالس البلدية، أعلنت سلطنة عُمان، الخميس، أن التصويت سيكون عبر الهواتف الذكية.

وقالت وزارة الداخلية العُمانية، في بيان لها، إن التصويت في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة سيكون عبر الهواتف الذكية للناخبين الموجودين خارج سلطنة عُمان وداخلها، مشيرة إلى أنها ستوضح خلال الأيام القادمة خطوات التصويت.

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وأشارت إلى أن قرارها، يأتي “حرصًا” على تطبيق “أفضل الممارسات” رقميًّا، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في العملية الانتخابية لتسهّل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم بانسيابية ويسر، لتصبح سلطنة عمان الأولى عربيا التي تطبق هذه الآلية في الانتخابات.

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