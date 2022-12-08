تحذير مهم من وزارة الداخلية بشأن بيانات «الحسابات البنكية»

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الداخلية من خطورة تمكين الغير من معرفة بيانات الدخول الإلكتروني للحساب البنكي.

وقالت الداخلية، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن تمكين الغير من معرفة بيانات الدخول الإلكتروني لحسابك البنكي يعرضك لجرائم الاحتيال المالي.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة التجارة من التجاوب مع أشخاص ينتحلون صفة الوزارة بالاتصال على المستهلكين بغرض طلب المعلومات البنكية والتحايل على الأفراد.

وأكدت الوزارة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عدم طلبها أي أرقام حسابات أو بطاقات بنكية، أو أرقام رسائل تحقق خاصة بالعميل، حاثة عموم المستهلكين على أهمية الوعي بعدم الانسياق وراء منتحلي صفة الوزارة، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً بذلك.

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