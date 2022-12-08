وفاة وزير إيراني بعد أيام من تقديم استقالته بشكل مفاجئ

تواصل – فريق التحرير :

كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن وفاة وزير الطرق السابق، رستم قاسمي، صباح اليوم الخميس، بعد معاناة من مرض السرطان.

وأدت ظروف قاسمي الصحية إلى استقالته قبل أسابيع من وفاته، وتم اختيار، مهرداد بذرباش، لينوب عنه، وحصل على ثقة البرلمان الإيراني يوم أمس الأربعاء.

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وتولى قاسمي حقيبة وزارة النفط في حكومة الرئيس أحمدي نجاد، وملف مشاركة إيران في إعادة إعمار سوريا، والعتبات المقدسة، وكان من قادة الحرس الثوري خلال الحرب الإيرانية العراقية.

يذكر أن استقالة قاسمي جاءت عقب إعادة نشر صور لقاسمي مع زوجته، خلال زيارة لهما إلى ماليزيا، وبدت الزوجة دون حجاب. وأثارت الصور انتقادات واسعة للحكومة الإيرانية.