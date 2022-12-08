إيران تسلم الحوثي صواريخ باليستية ومسيرات

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم، إن إيران مستمرة في إرسال الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية، منتقدا انتهاك القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.

50 طنا من الذخيرة

وغرد الإرياني عبر تويتر: “يواصل نظام إيران عمليات نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة لمليشيا الحوثي، في انتهاك سافر للقرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216)، في ظل صمت دولي وعجز عن القيام بواجباته في صون مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحفظ الأمن والسلم العالمي”.

وتابع: “اعتراض البحرية الأمريكية سفينة إيرانية تحمل أكثر من 50 طن من الذخيرة والصمامات والوقود الدافع للصواريخ كانت في طريقها لمليشيا الحوثي، بعد شهر من ضبط سفينة على متنها كميات من وقود الصواريخ والمواد المتفجرة، يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة تحضيرا لجولة جديدة من التصعيد”.

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إيران تهدد أمن المنطقة

واعتبر الإرياني أن: “هذا التصعيد يؤكد مساعي نظام إيران الهروب من أزماته الداخلية عبر تحريك أدواته في المنطقة ومنها مليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ سياساته التدميرية ونشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد أمن الطاقة العالمية، وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب”.

واختتم حديثه قائلا: “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبون بالقيام بمسئولياتهم القانونية في وقف ممارسات النظام الإيراني التي تقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، وتطيل أمد الحرب، وتفاقم الأزمة والمعاناة الإنسانية لليمنيين، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي”.