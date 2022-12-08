ميزة متقدمة.. «أبل» تعلن عن أدوات توفر حماية أكثر للبيانات

تواصل – فريق التحرير:

تعمل شركة أبل عملاق صناعة البرمجيات الهواتف في العالم، على أدوات جديدة لحماية بيانات المستخدمين.

وعلق سالم الحربي على ذلك بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: إن أبل تعلن عن أدوات جديدة توفّر حماية أكبر لبيانات مستخدميها وهي ميزة “حماية البيانات المتقدمة”.

وأضاف سالم الحربي: “هي عبارة أداة جديدة توفّر للبيانات الشخصية والمهنية لمستخدميها حماية أفضل من المتسللين والسلطات.

وتابع : “هذه الخاصية الجديدة قد تثير استياء الحكومات التي تحرص على تمكين سلطات إنفاذ القانون من ولوج هذه البيانات”.

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