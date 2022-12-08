ميزة متقدمة.. «أبل» تعلن عن أدوات توفر حماية أكثر للبيانات
تواصل – فريق التحرير:
تعمل شركة أبل عملاق صناعة البرمجيات الهواتف في العالم، على أدوات جديدة لحماية بيانات المستخدمين.
وعلق سالم الحربي على ذلك بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: إن أبل تعلن عن أدوات جديدة توفّر حماية أكبر لبيانات مستخدميها وهي ميزة “حماية البيانات المتقدمة”.
وأضاف سالم الحربي: “هي عبارة أداة جديدة توفّر للبيانات الشخصية والمهنية لمستخدميها حماية أفضل من المتسللين والسلطات.
وتابع : “هذه الخاصية الجديدة قد تثير استياء الحكومات التي تحرص على تمكين سلطات إنفاذ القانون من ولوج هذه البيانات”.
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آبل"تعلن عن أدوات جديدة توفّر حماية أكبر لبيانات مستخدميها وهي ميزة "حماية البيانات المتقدمة"وهي أداة جديدة توفّر للبيانات الشخصية والمهنية لمستخدميها حماية أفضل من المتسللين والسلطات، وهو إعلان قد يثير استياء الحكومات التي تحرص على تمكين سلطات إنفاذ القانون من ولوج هذه البيانات. pic.twitter.com/KQPza0uA7d
— سالم الحربي (@arnod) December 8, 2022