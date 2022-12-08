الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ميزة متقدمة.. «أبل» تعلن عن أدوات توفر حماية أكثر للبيانات
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ميزة متقدمة.. «أبل» تعلن عن أدوات توفر حماية أكثر للبيانات

ميزة متقدمة.. «أبل» تعلن عن أدوات توفر حماية أكثر للبيانات

ميزة متقدمة.. «أبل» تعلن عن أدوات توفر حماية أكثر للبيانات
٠٦:٥٧:٣٩ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعمل شركة أبل عملاق صناعة البرمجيات الهواتف في العالم، على أدوات جديدة لحماية بيانات المستخدمين.

وعلق سالم الحربي على ذلك بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: إن أبل تعلن عن أدوات جديدة توفّر حماية أكبر لبيانات مستخدميها وهي ميزة “حماية البيانات المتقدمة”.

وأضاف سالم الحربي: “هي عبارة أداة جديدة توفّر للبيانات الشخصية والمهنية لمستخدميها حماية أفضل من المتسللين والسلطات.

وتابع : “هذه الخاصية الجديدة قد تثير استياء الحكومات التي تحرص على تمكين سلطات إنفاذ القانون من ولوج هذه البيانات”.

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الكلمات الدلالية:
أبل حماية البيانات سالم الحربي شركة أبل

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