استشاري: 7 أطعمة ومشروبات تحفز نوبات الصداع النصفي

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حذر د. محمد قِرملي استشاري طب الأعصاب من بعض الأطعمة والمشروبات التي تحفز نوبات الصداد النصفي.

وقال قرملي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن من أهم الأطعمة و المشروبات التي قد تحفز نوبة الصداع النصفي ما يلي:

– الشكولاتة

– الجبن المتعفن (مثل الجبنة الزرقاء)

– الحمضيات أو عصائرها

– بعض المكسرات مثل الفول السوداني أو الجوز

– المحليات الصناعية

– اللحوم المقددة أو المصنعة مثل المرتديلا

– الكحوليات

وأشار د. محمد قِرملي استشاري طب الأعصاب إلى أن هذه المحفزات قد لا تنطبق على الجميع.

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