الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الذهب يتراجع مجددا مع صعود الدولار
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الذهب يتراجع مجددا مع صعود الدولار

الذهب يتراجع مجددا مع صعود الدولار

الذهب يتراجع مجددا مع صعود الدولار
٠٧:٠٢:٠١ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب ارتفاع الدولار، وتعافيه من الخسائر التي لحقت به خلال الأيام الماضية، في تراجع أسعار الذهب، اليوم.

فيما يتوقع معظم المستثمرين أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، المقرر عقده في 13 و14 ديسمبر، وهو الاجتماع الأخير في عام 2022.

كما ينتظر المشاركون في السوق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر، المقرر صدوره في 13 ديسمبر، حسب “الاقتصادية”.

أسعار الذهب اليوم

انخفض الذهب في المعاملات الفورية، اليوم، 0.2% إلى 1783.50 دولار للأوقية، بعد ارتفاعه أكثر من 1% أمس مدعوما بتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1795.10 دولار بحسب “رويترز”.

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مؤشر الدولار يصعد

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات أخرى، 0.19% إلى 105.33 في الجلسة الآسيوية، بعدما تراجع 0.42% خلال الليل، فيما كان أول هبوط له منذ يوم الجمعة.

واستقر اليورو عند 1.0505 دولار، فيما هبط الجنيه الإسترليني 0.18%إلى 1.2190 دولار، وزاد الدولار 0.1% إلى 6.9670 يوان في التعاملات بالخارج، وعوض جزءا من تراجعه 0.34% يوم الأربعاء.

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