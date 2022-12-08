الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لبنان بلا رئيس.. البرلمان يفشل للمرة التاسعة في اختيار الرئيس
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لبنان بلا رئيس.. البرلمان يفشل للمرة التاسعة في اختيار الرئيس

لبنان بلا رئيس.. البرلمان يفشل للمرة التاسعة في اختيار الرئيس

لبنان بلا رئيس.. البرلمان يفشل للمرة التاسعة في اختيار الرئيس
٠٦:٣٥:٠١ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

رغم شغور المنصب منذ أكثر من شهر، فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس للمرة التاسعة في انتخاب رئيس للجمهورية، بسبب انقسامات سياسية عميقة وأزمات اقتصادية طاحنة.

واقترع 39 نائبا بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، على 39 صوتا.

للمرة الثامنة.. البرلمان اللبناني يُخفق في انتخاب رئيسٍ للجمهورية

وتعارض كتل رئيسية بينها مليشيا “حزب الله”، معوّض، وتصفه بأنه مرشح “تحد”، داعية إلى التوافق سلفا على مرشح قبل التوجه الى البرلمان لانتخابه.

ويُعد الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية المرشح الأمثل لحزب الله، وفق ما أفادت شخصيات مقربة من الحزب.
لكن برغم تحالفه مع حزب الله، أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، صهر الرئيس السابق ميشال عون والطامح بدوره للرئاسة، معارضته لفرنجية.

الكلمات الدلالية:
الانتخابات اللبنانية رئيس لبنان لبنان

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