روسيا: الحرب في أوكرانيا قد تنتهي غدًا

تواصل – فريق التحرير:

قال الكرملين ، اليوم، إن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تتهي غدا، إذا أراد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذلك، وجاء تصريح الكرملين تعقيبا على ما أدلى به زيلينسكي أن الحرب قد تنتهي في 2023.

اتهامات روسية لأمريكا

واتهمت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة، بالسعي نحو تأجيج الصراع الدائر في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: “تخطط واشنطن لتسخين الأعمال العدائية في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025. يخططون لذلك، بناءً على تلك الوثائق التي لا يخفونها عن أي شخص”.

وأضافت أن وسائل الإعلام الأمريكية تستمتع بالفعل بتفاصيل ماراثون الفساد “البيت الأبيض – كييف – البيت الأبيض”، على حد وصفها، حسب “العربية”.

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الحرب مستمرة وخسائر لدى الجانبين

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن القوات المسلحة دمرت أكثر من 130 عسكريًا أوكرانيًا في محور «كراسنو- ليمانسكي».

وأوضحت أنها تمكنت من إحباط القوات المسلحة الروسية محاولات القوات الأوكرانية للهجوم في 4 أماكن على محور كوبيانسك، وأنها قصفت نقطة انتشار مؤقت لوحدة من المرتزقة الأجانب، مؤكدة أنه تم القضاء على أكثر من 40 عسكريًا أوكرانيًا على محور دونيتسك.

وأكد أن قواتها توجه ضربات لمنشآت القيادة العسكرية الأوكرانية بأسلحة دقيقة، مشيرة إلى أن القوات تواصل تحرير دونباس وسيطرت على 7 بلدات في دونيتسك ولوجانسك.