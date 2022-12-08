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رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الرياض

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الرياض

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الرياض
٠٦:٠٥:٢٨ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس :

وصل دولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني، والوفد المرافق له اليوم إلى الرياض ، للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

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وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وسفير العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار الجنابي.

الكلمات الدلالية:
القمة الخليجية القمة العربية رئيس وزراء العراق قمة الرياض

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