رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الرياض

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وصل دولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني، والوفد المرافق له اليوم إلى الرياض ، للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.

بالفيديو.. وصول ولي عهد الكويت إلى الرياض للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية مع الصين

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وسفير العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار الجنابي.