مستشفيات ألمانية معرضة للإغلاق.. لهذا السبب (صور)

تواصل – فريق التحرير:

يتعرض القطاع الصحي في ألمانيا لمشكلات متعلقة بأزمة الطاقة التي تعاني منها دول أوروبية، تعد ألمانيا أبرزها، حيث حذرت رابطة مستشفيات برلين، من أن 40% من المرافق الصحية مهددة بالإغلاق، بسبب ارتفاع فواتير الطاقة بنسب مرتفعة، في وقت لا تقدم الحكومة الدعم الكافي لهذا القطاع.

أزمة الطاقة تؤثر على صحة المرضى

وقالت الرابطة إن تأثير الأزمة لا يتوقف عند انسياب العمل بالوتيرة المعتادة، بل إنه يؤثر حتى على صحة المرضى، محذرة من أن نسبة كبيرة من مستشفياتها تواجه احتمال الإغلاق خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع فواتير الطاقة من جهة، ولعدم قدرتها على تحميل الارتفاع للمرضى من جهة ثانية.

من جانبها، ذكرت مستشفيات ألمانية أن حزمة الدعم الحكومي غير كافية، ولا تضع في حسبانها المستشفيات بشكل خاص، رغم حاجتها الشديدة لهذا الدعم، وهو أمر تنفيه الحكومة.

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حكومة ألمانيا تعي المشكلة

وقال وزير الصحة الألماني، كارل لاوترابتش، إن الحكومة الفيدرالية تعي المشكلة وتعمل على حلها، وتابع: “إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتخلى عن المستشفيات في هذه الظروف، ولا يمكن أن نسمح بإغلاق المستشفيات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. هذا لن يحدث”، حسب “العربية”.