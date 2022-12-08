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وظائف شاغرة لدى شركة المياه الوطنية في عدة مدن

وظائف شاغرة لدى شركة المياه الوطنية في عدة مدن

وظائف شاغرة لدى شركة المياه الوطنية في عدة مدن
٠٥:٥٧:٤٥ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في مختلف المجالات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في مختلف المجالات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير إنفاذ البيئة:

المؤهلات والخبرات:

  • الحد الأدنى من المؤهلات:  بكالوريوس / بكالوريوس (ماجستير مفضل) في الهندسة أو ما يعادلها.
  • الحد الأدنى من الخبرة: 7+سنة.

مدير التفتيش والتحقيق في الحوادث:

المؤهلات والخبرات:

  • الحد الأدنى من المؤهلات:  بكالوريوس / بكالوريوس (ماجستير مفضل) في الهندسة أو ما يعادلها
  • الحد الأدنى من الخبرة: 7+ سنة.

أخصائي WMS والمخزون – الرياض:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • خبرة : 4-8 سنوات.

اختصاصي التفاوض والإحالة:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • الحد الأدنى من الخبرة:  2 + 5 سنة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرا أيضا:

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية في هذه التخصصات

«الوطني للأرصاد» يُعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

الكلمات الدلالية:
شركة المياه الوطنية فرص وظائف وظائف شاغرة

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