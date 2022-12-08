وظائف شاغرة لدى شركة المياه الوطنية في عدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في مختلف المجالات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير إنفاذ البيئة:
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى من المؤهلات: بكالوريوس / بكالوريوس (ماجستير مفضل) في الهندسة أو ما يعادلها.
- الحد الأدنى من الخبرة: 7+سنة.
مدير التفتيش والتحقيق في الحوادث:
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى من المؤهلات: بكالوريوس / بكالوريوس (ماجستير مفضل) في الهندسة أو ما يعادلها
- الحد الأدنى من الخبرة: 7+ سنة.
أخصائي WMS والمخزون – الرياض:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- خبرة : 4-8 سنوات.
اختصاصي التفاوض والإحالة:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- الحد الأدنى من الخبرة: 2 + 5 سنة.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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