«الحياة الفطرية» تستعد لمواجهة تفشي «نجم البحر» ذي التاج الشوكي.. ماذا تعرف عنه؟

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نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الخميس ورشة عمل “إدارة تفشي نجم البحر ذي التاج الشوكي في المملكة العربية السعودية”، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها.

بدأت الورشة بكلمة للرئيس التنفيذي للمركز د. محمد علي قربان، أوضح خلالها أن الورشة تهدف إلى جمع خبراء ومهتمين وشركاء وصناع قرار لإطلاعهم على التهديد المحتمل الذي يشكله تفشي نجم البحر ذي التاج الشوكي وآثاره السلبية على الشعب المرجانية في بحار المملكة.

وقال إن هناك حاجة ماسة لإعداد خطة مستقبلية لإدارة السيطرة على انتشار نجم البحر ذي التاج الشوكي، وبناء خطة استجابة فعالة لمواجهة تفشيه الذي يمكن أن يحدث في أي وقت، وتفادي تأثيراته السلبية، وتعزيز حماية الشعب المرجانية واستمرار مراقبتها وحمايتها من الخطر الذي يمكن أن يتسبب بأضرار بيئية واقتصادية واجتماعية.

ما هو نجم البحر؟

وبين أن هذا الكائن هو أحد أكبر أنواع نجم البحر، ويتغذى على “بوليبات” المرجان الصلبة ذات الأهمية الكبيرة لتكوين الشعب المرجانية، لافتًا إلى أن تواجد هذه الكائنات بأعداد طبيعية لا يشكل خطرًا على الشعب المرجانية، لكن تفشيها وزيادة أعدادها يعد أحد أهم المهددات.

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واستعرض الدكتور قربان أهمية الشعب المرجانية التي تزخر بها بحار المملكة على صعيد الثروة السمكية وحماية السواحل والجذب السياحي كما أنها أحد أهم النظم البيئية البحرية التي تدعم توازن البيئة البحرية وإثراء تنوعها الأحيائي وتعزيز استدامتها.

وأكد أن المركز الوطني يقود جهود الحماية والمحافظة على البيئة البحرية وتنوعها الأحيائي، ولذلك أخذ زمام المبادرة لبناء خطة استجابة فعالة ورفع مستوى الجاهزية لأي حالة تفشي لهذا الكائن، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتضمنت الورشة عدد من الأوراق العلمية وحلقات النقاش وعرض لأفضل الممارسات لبناء خطة استجابة لتفشي نجم البحر ذي التاج الشوكي في المملكة.