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تنبيه عاجل من «الأرصاد»: أمطار غزيرة على مناطق المملكة يومي الجمعة والسبت

تنبيه عاجل من «الأرصاد»: أمطار غزيرة على مناطق المملكة يومي الجمعة والسبت

تنبيه عاجل من «الأرصاد»: أمطار غزيرة على مناطق المملكة يومي الجمعة والسبت
٠٥:٠٢:٠٠ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد عن حالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة تبدأ يوم غد الجمعة والسبت، تشمل أجزاء من منطقتي حائل والقصيم ومعظم محافظاتهما.

الحالة تمتد تشمل منطقة الرياض ومحافظاتها

وأوضح في بيان له، أن الحالة المطرية بحسب التوقعات، تمتد لتشمل منطقة الرياض، ومحافظات الزلفي، شقراء، المجمعة، رماح، الدوادمي، عفيف، المزاحمية، القويعية والخرج، إضافة إلى المنطقة الشرقية ومحافظات الجبيل، النعيرية، القطيف، الدمام، الظهران، الخبر، بقيق والأحساء، يصحبها جريان السيول والأودية، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية.

أمطار متوسطة على أجزاء من المناطق الشرقية

وأشار تقرير المركز إلى هطول أمطار متوسطة في مجملها خلال الفترة نفسها ـ بمشيئة الله ـ على أجزاء من مناطق الشرقية تشمل، حفر الباطن، الخفجي وقرية العليا، منطقة الجوف ، سكاكا ودومة الجندل، الحدود الشمالية ، رفحاء وعرعر، وتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، أبها، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة والبرك، ومنطقة جازان ، فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، الدرب، بيش، صبيا والشقيق، والباحة ، بلجرشي، المندق والقرى.

الأمطار على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع القادم

وأضاف أن فرص هطول الأمطار تستمر على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع القادم، مهيبًا المركز بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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