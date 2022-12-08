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ارتفاع أسعار النفط.. وعقود خام «برنت» الفورية تسجل 78 دولارًا للبرميل
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ارتفاع أسعار النفط.. وعقود خام «برنت» الفورية تسجل 78 دولارًا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط.. وعقود خام «برنت» الفورية تسجل 78 دولارًا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط.. وعقود خام «برنت» الفورية تسجل 78 دولارًا للبرميل
٠٥:١٥:٠٦ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين عقب قرارات الصين، بالتزامن مع إيجابية مخزونات النفط الأمريكية.

وسجلت عقود خام برنت الفورية ارتفاعات طفيفة بنحو 0.75% وسجلت حوالي 78.41 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي الفورية بنحو 1.21% ووصلت إلى 73.55 دولار للبرميل.

أسباب ارتفاع الأسعار

ومن أبرز الأسباب التي أدت لهذا الارتفاع، قرارات الصين الأخيرة بشأن تخفيف القيود الوبائية، حيث أعلنت الصين عن سلسلة جديدة من الإجراءات المخففة بشأن القيود الوبائية، وهو ما رفع معنويات المستثمرين حول ترقبهم لزيادة الطلب على النفط الخام، ليدعم أسعار النفط خلال تعاملات اليوم.

كما دعمت بيانات مخزونات النفط الأمريكية ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث تراجعت مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي.

وسجلت المخزونات انخفاضًا بنحو 5.2 مليون برميل، عل عكس التوقعات التي أشارت إلى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بحوالي 3.5 مليون برميل، وذلك بعد ما سجلت مخزونات النفط تراجعا بنحو 12.6 مليون برميل للأسبوع الماضي.

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