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خادم الحرمين يستقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية بحضور ولي العهد.. ويوقعان اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين

خادم الحرمين يستقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية بحضور ولي العهد.. ويوقعان اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين

خادم الحرمين يستقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية بحضور ولي العهد.. ويوقعان اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
٠٤:٤٢:٣٠ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، بفخامته والوفد المرافق له في المملكة العربية السعودية، فيما أبدى فخامته سعادته بزيارة المملكة.

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وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

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عقب ذلك، وقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

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حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره من الجانب الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس الديوان للجنة المركزية دينغ شيو شيانغ، وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي.

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