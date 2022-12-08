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بالفيديو.. مذيع قناة أمريكية ينتقد إدارة بايدن: الصينيون يُوقّعون اتفاقيات ضخمة مع المملكة

بالفيديو.. مذيع قناة أمريكية ينتقد إدارة بايدن: الصينيون يُوقّعون اتفاقيات ضخمة مع المملكة

بالفيديو.. مذيع قناة أمريكية ينتقد إدارة بايدن: الصينيون يُوقّعون اتفاقيات ضخمة مع المملكة
٠٥:٠٤:٣٧ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انتقد مذيع قناة “نيوزماكس” الأمريكية الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس “بايدن”، مؤكدًا أنها لا تقوم بجهدها كما يجب.

واستدل مذيع القناة الأمريكية بالزيارة التي يجريها الرئيس الصيني حاليًا للمملكة، والتي تسهم في تقوية العلاقات بين الشعبين.

وقال إن المملكة العربية السعودية تتقدم خطوات نحو الأمام فيما يخص العلاقات الدولية.

وأضاف أن الصينيين ذهبوا ليوقعوا اتفاقيات ضخمة في مجالات مختلفة في المملكة على رأسها الطاقة والاستثمار والأمن.

وتابع: “في المقابل نرى أن النظام الأمريكي يشاهد ما يحدث من دكة الاحتياط”.

وأشار إلى أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يسعى لتوسيع نفوذ المملكة، حيث جمع قادة العرب والخليج ليجلسوا مع الصينيين.

جلسة مباحثات رسمية

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وكان الرئيس الصيني قد وصل إلى الرياض، مساء أمس، لحضور 3 قمم مشتركة.

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